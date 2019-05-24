Mansur Yavaş’tan makam araçları talimatı

31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye'nin en borçlu belediyelerinden olan Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanlığına gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, israfın önüne geçecek, kamu kaynaklarının daha verimli ve etkin kullanımını sağlayacak uygulamaları hayata geçirmeye başladı. Yavaş tasarruf çalışmalarına binek araçlarla başladı.

Başkan Yavaş'ın talimatıyla, Büyükşehir Belediyesi hizmet alımları konusunda tasarruf yapılması amacıyla tüm belediye birimleri, genel müdürlükler, iştirak ve bağlı şirketlerde mevcut araç sayıları azaltılıyor. Gereksiz makam araçları dahil diğer araçların sayısının ihtiyacı karşılayacak seviyeye düşürülmesi için çalışmalar hızlandırıldı.

İLK TASARRUF EGO'DA

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, giderleri azaltma hedefleri doğrultusunda ilk olarak araç tasarrufu uygulamasını hayata geçirdi. EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan binek araçların sayısını azaltarak, 75 olan araç sayısını 49'a düşürdü. Sadece EGO Genel Müdürlüğü'ndeki araç tasarrufuyla Büyükşehir Belediyesi'nin yılda 700 bin lira tasarruf sağlaması planlanıyor.

Belediyenin diğer birimlerinde de tasarruf tedbirleri artırılacak ve kısa sürede uygulanmaya başlanacak.