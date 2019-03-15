Mansur Yavaş’tan medya tepkisi: Allah’tan korkun! | Son dakika

CNN Türk, Yeni Zelanda'da onlarca kişinin yaşamını yitirdiği cami saldırısını haberleştirdiği sırada yayını keserek AKP'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki'ye bağlandı.

CNN Türk'ün, Özhaseki'nin Mansur Yavaş'a yönelik iddialarını sürdürdüğü açıklamalarına bağlanması tepkiyle karşılandı.

Mansur Yavaş da Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak “Allah'tan korkun. İnsanların ibadethanede öldürülmesinden de mi önemli iftiralarınızı yaymanız? Siyasetiniz batsın” ifadeleriyle CNN Türk'ü ve Mehmet Özhaseki'yi kınadı.