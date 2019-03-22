Mansur Yavaş’tan Özhaseki’ye ‘Boydak’ göndermesi!

Millet İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, RS FM'deki programa konuk oldu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Yavaş, Ankapark'ın açılışına değindi ve bunun bir seçim yatırımı olduğunu söyledi.

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“MAKİNELER BİLE OKSİTLENDİ”

Makinelerin paslandığına vurgu yapan Yavaş, “Yapılan bir yatırımı eleştirmek çok doğru değildir. Ama bu seçim yatırımı olarak açıldı. Bunların makineleri zaten paslandı. Her makinenin başında 2'şer eleman olması gerekir. Buraya ayrıca 50 milyon liralık güvenlik yatırımı yapılması gerekir. Burayı alan firma Çin'den makineleri getiren firma. İnşallah ben yanılırım ama tam anlamıyla hazır olmadığını düşünüyorum. Makineler bile oksitlendi” ifadelerini kullandı.

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ÖZHASEKİ’YE ‘BOYDAK’ GÖNDERMESİ

Siyasetteki seviyesizlikten yakınan Yavaş, mağdur olmasına karşın hakkında ortaya atılan iddiaları da siyasetin geldiği son nokta olarak değerlendirdi. Yavaş, “Durdunuz durdunuz 15 gün kala mı çıkarıyorsunuz? Adam aklına gelen her şeyi şikâyet ediyor. Siz o koltuk değişmesin, biz de kalsın diye, bana en çirkin iftiraları atacaksınız. Beni rezil edeceksiniz, itibarsızlaştıracaksınız ama benim çocuğum var. Ayıp değil mi? benim kızım çoluk çocuğum üzülüyor. Bu nasıl bir siyaset? Çamur at izi kalsın siyaseti. 2009'dan beri süren bir dava bu… O zaman 2014'te atsaydınız bu iftirayı. Sayın Özhaseki'nin dediği gibi, ben bu adamla 10 sene oturup kalkmadım. ‘Bu adamla ne işiniz var?' diyorlar. Bu adamın suçlarını bilen sizsiniz. Esas sizin bu adamla işiniz ne. ‘Yan yana canlı yayına çıksın' diyorlar. Ben mahkemede onunla canlı yayına çıktım. Cezasını aldı. Sen çıkarsan ne olacak Boydaklar ile mahkemeye” dedi.

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“TÜRKİYE'NİN İTİBARI ZEDELENİR”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim sonrası kendisini görevden alabileceğine yönelik ifadelerine de değinen Mansur Yavaş, “Sürekli sandıktan, iradeden bahseden bir Cumhurbaşkanı'nın bunu yapacağını zannetmiyorum. Böyle bir durumda Türkiye'nin itibarı zedelenir” diye konuştu.