Mansur Yavaş’tan Özhaseki’ye pankart jesti

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Millet İttifakı'nın adayı Mansur Yavaş'ın memleketi ve belediye başkanlığı yaptığı Beypazarı'nda miting düzenledi.

Miting öncesi Beypazarı'nda hummalı bir çalışma yürütülürken AKP Beypazarı İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, Mansur Yavaş'ın ekibinden ‘'Miting alanındaki bölgelere pankartlarının asmak'' için ricada bulundu. Yavaş da bu ricayı kırmadı ve alanda asılı bulunan kendi pankartlarının üzerine, AKP adayı Özhaseki'nin pankartların asılmasını kabul etti.

Yavaş SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Biz temiz siyasette ısrarcıyız. Miting boyunca böyle bir şeyin yapılmasını hoşgörüyle karşıladık” dedi. Miting sırasında da Mansur Yavaş'ın pankartlarının üzerinde Özhaseki pankartları kaldı.