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Mansur Yavaş’tan YSK’ya belgeli cevap!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş ile YSK arasında çıkan seçim güvenliği tartışması devam ediyor. Gün içerisinde YSK'nın yaptığı, "30 Mart 2014 tarihinden bugüne kadar görmek isteyenler için Kurulumuz internet sayfasında sandık tutanaklarının tamamı erişime açıktır" ifadelerine Yavaş'tan cevap geldi. Bazı belgeler yayımlayan Yavaş, "YSK sitesinde 2014 seçimine ait hala eksik tutanaklar var" dedi.

19:17 -
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Mansur Yavaş’tan YSK’ya belgeli cevap!

İYİ Parti ve CHP iş birliğinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, katıldığı bir programda, 2014’deki seçimde 550 sandığın YSK’ya gelmediğini ve seçimin bu şekilde sonuçlandığını açıkladı. Yavaş’ın bu sözlerine YSK’dan cevap geldi.

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YSK Başkanı Sadi Güven yaptığı açıklamada, “30 Mart 2014 tarihinden bugüne kadar görmek isteyenler için Kurulumuz internet sayfasında sandık tutanaklarının tamamı vatandaşlarımızın erişimine açık iken, bugüne kadar siyasi partili üyeler tarafından tutulan bu tutanakların değiştirildiği, eksik geldiği yönünde Kurulumuza tek bir itiraz gelmemesine rağmen sonuçların değiştirildiğine ve tutanakların eksik olduğuna yönelik algı oluşturmaya çalışılması doğru görülmemektedir” ifadelerini kullandı.

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YSK’dan gelen bu açıklamaya ise Yavaş bu kez sosyal medya hesabından cevap verdi. Bazı belgeler paylaşan Yavaş, “YSK sitesinde 2014 seçimine ait hala eksik tutanaklar var” dedi.

İşte Yavaş’ın yayımladığı o belgeler;

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Son güncelleme: android-time 19:21 24.01.2019
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