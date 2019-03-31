Mardin 31 Mart Yerel Seçim sonuçları: Mardin’de hangi parti kazandı? İşte sonuçlar ve oy oranları…

31 Mart Yerel seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye başkan adayı resmi olmayan kesin sonuçlara göre hangi parti oldu? İşte yerel seçim sonuçlarına göre oy oranları…

Mardin İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI 181.974 %53,63 125.878 %37,09 7.521 %2,22 6.963 %2,05 4.208 %1,24 1.910 %0,56 1.664 %0,49 641 %0,19 379 %0,11

2014 MARDİN YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Mardin yerel seçim sonuçlarında bağımsız aday Ahmet Türk birinci olmuştu. AKP adayı Mehmet Vejdi Kahraman %37.4 oy oranıyla ikinci olmuştu.