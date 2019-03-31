Mardin 31 Mart Yerel Seçim sonuçları: Mardin’de hangi parti kazandı? İşte sonuçlar ve oy oranları…

31 Mart Yerel seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye başkan adayı resmi olmayan kesin sonuçlara göre hangi parti oldu? İşte yerel seçim sonuçlarına göre oy oranları…
|Mardin İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
|ADAY
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|Ahmet Türk
|HDP
|191.755
|% 54,99
|Mehmet Vecdi Kahraman
|AK Parti
|135.391
|% 38,82
|CHP
|6.316
|% 1,81
|Diğer
|4.500
|% 1,29
|Saadet Partisi
|3.773
|% 1,08
|İyi Parti
|3.702
|% 1,06
|DP
|888
|% 0,25
|DSP
|540
|% 0,15
|ABDULKADIR DEMİR
|538
|% 0,15
|BTP
|499
|% 0,14
|ABDURRAHMAN UNCU
|361
|% 0,10
|TKP
|326
|% 0,09
|Vatan Partisi
|135
|% 0,04
|Mardin İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|HDP
|181.974
|%53,63
|AK Parti
|125.878
|%37,09
|CHP
|7.521
|%2,22
|Saadet Partisi
|6.963
|%2,05
|İyi Parti
|4.208
|%1,24
|BBP
|1.910
|%0,56
|DP
|1.664
|%0,49
|BTP
|641
|%0,19
|TKP
|379
|%0,11
2014 MARDİN YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Mardin yerel seçim sonuçlarında bağımsız aday Ahmet Türk birinci olmuştu. AKP adayı Mehmet Vejdi Kahraman %37.4 oy oranıyla ikinci olmuştu.
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