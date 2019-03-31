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Mardin 31 Mart Yerel Seçim sonuçları: Mardin’de hangi parti kazandı? İşte sonuçlar ve oy oranları…

31 Mart Yerel Seçimi için oy pusulaları yavaş yavaş açılmaya başlandı. Seçim sonuçlarının heyecanla beklendiği AKP'nin Mardin Büyükşehir Belediye başkan adayı Mehmet Vecdi Kahraman oldu. CHP Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Süleyman Sarı oldu. Peki, Mardin'de AKP, CHP ve İYİ Parti adaylarının oy oranı ne oldu?

23:42 -
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Mardin 31 Mart Yerel Seçim sonuçları: Mardin’de hangi parti kazandı? İşte sonuçlar ve oy oranları…

31 Mart Yerel seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye başkan adayı resmi olmayan kesin sonuçlara göre hangi parti oldu? İşte yerel seçim sonuçlarına göre oy oranları…

Mardin İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
Ahmet Türk HDP HDP 191.755 % 54,99
Mehmet Vecdi Kahraman AK Parti AK Parti 135.391 % 38,82
CHP CHP 6.316 % 1,81
Diğer Diğer 4.500 % 1,29
Saadet Partisi Saadet Partisi 3.773 % 1,08
İyi Parti İyi Parti 3.702 % 1,06
DP DP 888 % 0,25
DSP DSP 540 % 0,15
ABDULKADIR DEMİR ABDULKADIR DEMİR 538 % 0,15
BTP BTP 499 % 0,14
ABDURRAHMAN UNCU ABDURRAHMAN UNCU 361 % 0,10
TKP TKP 326 % 0,09
Vatan Partisi Vatan Partisi 135 % 0,04
Mardin İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
HDP HDP 181.974%53,63
AK Parti AK Parti 125.878%37,09
CHP CHP 7.521%2,22
Saadet Partisi Saadet Partisi 6.963%2,05
İyi Parti İyi Parti 4.208%1,24
BBP BBP 1.910%0,56
DP DP 1.664%0,49
BTP BTP 641%0,19
TKP TKP 379%0,11

2014 MARDİN YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Mardin yerel seçim sonuçlarında bağımsız aday Ahmet Türk birinci olmuştu. AKP adayı Mehmet Vejdi Kahraman %37.4 oy oranıyla ikinci olmuştu.

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