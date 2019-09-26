Mardin Müze Müdürü yolsuzluk soruşturması kapsamında görevinden alındı

Mardin Valiliği’ne yapılan ihbarda Mardin İl Müze Müdürü Nihat Erdoğan’ın usulsüzlük yaptığı iddia edildi.

Bunun üzerine harekete geçen valilik iddialar üzerine konuyu Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığına iletti ve müfettiş görevlerindrilmesini talep etti.

Mardin müzesinde inceleme başlatan müfetişler, yolsuzluk, zimmete para geçirme, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık, Ilısu ve Dara Antik Kenti’nde devam eden arkeolojik kazılarına ayrılan ödeneklerde usulsüzlük iddiaları ile ilgili bir rapor hazırladı ve bunu Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sundu. Raporun ardından Nihat Erdoğan’ın görevinden alındığı ve yerine geçici süreyle sanat tarihçisi Mehmet Deniz’in atandığı öğrenildi.

SUÇLAMALAR HAKKINDA DAHA GENİŞ BİR SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

Önümüzdeki günlerde müfettişlerin konuyla ilgili daha geniş bir inceleme başlatacağı ve müzedeki bütün iş ve çalışmaları inceleyeceği belirtildi. Erdoğan’ın ayrıca müze kapsamında çalışan işçileri kendi evinin inşaatında çalıştırdığı, ailesine ait işyerini müzeye ait olarak gösterip rant elde ettiği iddiaları ile gündeme gelmişti.