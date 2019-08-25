Mardin’de durdurulan okul inşaatına velilerden tepki

Şenyuva Mahallesi İlk ve Ortaokulu, 2018-2019 eğitim öğretim yılının bitimine 2 ay kala yıkılarak yerine 8 derslikli yeni okul inşaatına başlandı. Bu süreçte öğrenciler eğitimlerini köyde bulunan sağlık ocağı binasında tamamladı. Okul inşaatı ise bilinmeyen bir nedenle durdu. Köy sakinleri okul inşaatının durmasına tepki göstererek, “Eski okul binası eğitim-öğretime iki ay kala yıkıldı. Öğrencilerimiz 2 aylık eğitim-öğretim sürecini zor şartlarda köy sağlık ocağında bitirdiler. Okulumuzun inşaatı nisan ayında başladı ve bitirilmeden inşaatı durduruldu. 2019-2020 eğitim-öğretim yılına az bir süre kaldı, bu öğrenciler nerede ders görecekler, okula gidecekler? Diğer köylerin okul inşaatları bitmek üzere ama bizim okul durdurulmuş halde. 300 öğrenci 1 yıl boyunca köy sağlık ocağında zor şartlarda eğitim göremez. Yetkililerin öğrencilerimiz için adım atmalarını bekliyoruz” dedi.

İHA