Kayyum protestosuna polis müdahalesi

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı HDP’li Ahmet Türk’ün terör soruşturması kapsamında görevden alınmasına tepki göstermek amacıyla aralarında HDP’li vekiller Tuma Çelik, Ömer Öcalan, Hüseyin Kaçmaz’ın da yer aldığı grup, bir araya geldi.

İstasyon Caddesi’nde yolu trafiğe kapatarak, eylem yapmak isteyen gruba dağılması için polis uyarıda bulundu. Eylemini sürdüren grup, polisin tazyikli su ve biber gazlı müdahalesiyle dağıtıldı. Müdahale sırasında 4 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

VAN’DA DA PROTESTO VARDI

Van’da, Büyükşehir Belediye Başkanı HDP’li Bedia Özgökçe Ertan’ın görevden alınmasını basın açıklaması yaparak protesto etmek isteyen HDP’li gruba da polis izin vermedi. Geniş güvenlik önlemleri alınan Cumhuriyet Caddesi’nde toplanan gruba polis, dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Bunun üzerine aralarında HDP’li milletvekillerinin de bulunduğu grup ile polis arasında gerginlik yaşandı. Polis, dağılmayan gruba müdahale etti. Şehrin en işlek caddesindeki müdahale sırasında HDP’liler ara sokaklara kaçtı. Göstericiler ile polis arasındaki kovalamaca bir süre devam etti. Polis helikopteriyle de havadan takip edilen olaylar sırasında gözaltılar olduğu belirtildi.

VAN, MARDİN (DHA)