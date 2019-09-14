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Şehit oğlu şehit: Babasıyla aynı yaşta, aynı tarihte…

Mardin'de 7 Eylül günü Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'nın şehit olduğu saldırıda yaralanan güvenlik korucusu Abdullatif Emen (37) de kurtarılamadı. Dün yani 13 Eylül günü şehit olan güvenlik korucusu Emen'in babası Mehmet Emen'in de 26 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından 37 yaşındayken 13 Eylül 1993 tarihinde şehit edildiği öğrenildi.

14:04 -
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Şehit oğlu şehit: Babasıyla aynı yaşta, aynı tarihte…

Mardin’in Ömeryan kırsalında 7 Eylül günü PKK’ya yönelik sürdürülen operasyonda teröristlerin açtığı ateşte, Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva şehit oldu, güvenlik korucusu Abdullatif Emen ise yaralandı. Yaralı Emen, Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Güvenlik korucusu Abdullatif Emen, dün akşam saatlerinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

BABASIYLA AYNI YAŞTA AYNI TARİHTE ŞEHİT OLDU

Abdullatif Emen’in babasıyla aynı yaşta ve tarihte şehit olduğu ortaya çıktı. Emen’in kendisi gibi güvenlik korucusu olan babası Mehmet Emen’in, 13 Eylül 1993 tarihinde PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit olduğu belirtildi.

(DHA)

Korucu Mardin ÖZEL HAREKAT PKK Polis şehit
Son güncelleme: 14:10 14.09.2019
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