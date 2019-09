Market değil, hastane!

Eskişehir Yunusemre Devlet Hastanesi Acil Servis bölümündeki hastalar için konan tekerlekli sandalyeler, hastane yönetimi tarafından başlatılan ve tepki çeken yeni uygulama ile ücretli hale getirildi. Vatandaşlar uygulamaya tepki gösterdi.

AYNI SİSTEM MARKETLERDE VAR

Yunusemre Devlet Hastanesi yönetimi hastanenin acil servisinde yeni bir uygulama başlattı. Bazı süper marketlerde alış-veriş sepetlerinin 1 lira ile çalışan sistem, hastanenin acil servisindeki tekerlekli sandalyelerde de uygulanmaya başlandı. Uygulamanın hırsızlığa karşı yapıldığı ifade edilse de, hasta ve hasta yakınları paralı yönteme tepki gösterdi.

HASTALAR VE YAKINLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Hastanenin acil servisine gelen hastalar ve hasta yakınları hastane yönetiminin başlattığı uygulamaya tepki gösteriyorlar. 1 lira ücretle çalışan tekerlekli sandalyelerin nasıl çalıştığını bilmeyen hasta ve hasta yakınları ya görevlilerden yardım istiyorlar yada hastalarını kucaklarında acil servise götürüyorlar. Bazı hasta veya hasta yakınları ise üzerlerinde bozuk para olmadığı için kantine para bozdurmaya gitmek durumunda kalıyorlar. Uygulamaya tepki gösteren vatandaşlar, “Daha önceleri tekerlekli sandalye kullanmak istediğimizde kimlik verip tekerlekli sandalyeyi kullanabiliyorduk.

Yeni uygulama ile ücretli hale gelmiş. Sistem 1 lira ile çalışıyor. Tekerlekli sandalyeyi kullanıp gereken yere bıraktığımızda 1 liramızı gerisin geriye alabiliyoruz. Ancak her zaman yanımızda bozuk para olmayabilir. Hastanede böyle bir uygulama doğru değil. Yönetimin bunu tekrar gözden geçirmesi lazım” şeklinde tepkilerini dile getirdiler.

HIRSIZLIĞA KARŞI ÖNLEM

Hastane yönetimi ise uygulamanın hırsızlıklara karşı ve tekerlekli sandalyelerin gelişi güzel bırakılmaması için başladığını belirtiler. Vatandaşlar ise hastane yönetiminin uygulama karşısındaki açıklamalarının doğru olmadığını öne sürerek, “hastanenin her tarafı 7-24 güvenlik kameraları ile izleniyor. Hırsızlık olaylarına karşı bu uygulamayı başlattıkları doğru değildir” şekline konuştular.

BAŞKAN ŞAKA SANMIŞ

Yunusemre Devlet Hastanesi'nde tekerlekli sandalyelerin ücretli hale getirilmesini değerlendiren Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Şube Başkanı Dr.Birtürk Özkavak, Eylül ayında olunmasına rağmen bunun 1 Nisan şakası sandığını söyledi. Özkavak, “uygulamayı duyduktan sonra hastanedeki arkadaşlarımızın da bilgisine başvurarak bir kez de onların teyidini aldım. Bu tablo bahsedilen 1 liranın maddi değerinden ziyade sağlık yöneticilerinin anlayışını gösteren bir uygulamadır. Sağlık hizmetlerini ticari bir iş olarak görmenin her şeyi para üzerinden değerlendirmenin göstergesidir. Sayın yöneticiler hastane yönetimiyle AVM yönetimini karıştırmış olacaklar ki böyle bir uygulamaya gitmişler. Bu traji komik uygulamanın bir an önce kaldırılmasını halkın sağlık hizmetine ulaşımını engelleyici her etkenin son bulmasını dileriz” dedi.