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Markette 9 yaşındaki kıza cinsel istismar! Gözaltına alındı

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, marketteki kasada ödeme yapan 9 yaşındaki kız çocuğunun dudağından öpen P.P., polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.

17:41 -
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Olay, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Öveçler Mahallesi’nde meydana geldi. Markete alışveriş yapmak için gelen P.P., kasada aldığı ekmeğin parasını ödeyen 9 yaşındaki kızı dudağından öptü. P.P., daha sonra küçük kızı da yanına alıp, marketten çıktı. Bu sırada market çalışanı, polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine markete gelen polis ekipleri, güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi. Görüntülerden yola çıkan ekipler, P.P.’yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. P.P.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü öğrenildi.

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EMNİYETTEN AÇIKLAMA

İl Emniyet Müdürlüğü’nden olayla ilgili yapılan açıklamada, “Çankaya ilçesinde bir markette kız çocuğunun cinsel istismara uğradığına ilişkin Müdürlüğümüze yapılan ihbar ile bazı sosyal medya ve basın-yayın organlarındaki paylaşımlar üzerine; Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince şüpheli P. P. isimli şahıs yakalanmış olup, konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır” denildi. DHA

Son güncelleme: android-time 17:48 07.06.2019
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