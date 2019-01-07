Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Markette eşekli protestoya 4 bin lira ceza!

Niğde Valiliğince ‘Poşete para vermemek için markete eşekle geldi’ haberleri üzerine yapılan incelemede söz konusu kişinin market müdürü olduğu ortaya çıktı. Valilik, markete 4 bin 545 lira para cezası kesti.

android-time 21:59
Haberler Gündem
Markette eşekli protestoya 4 bin lira ceza!
Niğde Valiliğince ‘Poşete para vermemek için markete eşekle geldi’ haberleri üzerine yapılan incelemede söz konusu kişinin market müdürü olduğu ortaya çıktı. Valilik, markete 4 bin 545 lira para cezası kesti.

Niğde'de bir markette ücretli poşeti protesto etmek için markete eşekle geldiği basında yer alan kişinin iş yeri müdürü H.G. olduğu tespit edildi. Ayrıca market sahibi H.Ö.‘nün Niğde Organize Sanayi Bölgesi’nde plastik poşet üretimi yapan şirketin de ortağı olduğu iddia edildi.

İLGİLİ HABERÜcretli poşet uygulamasına ilginç tepki!Ücretli poşet uygulamasına ilginç tepki!

Valiliğin yaptığı incelemeler neticesinde gerçek ortaya çıkarken, markete 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na istinaden 4 bin 545 lire idari para cezası uygulandığı öğrenildi. Market müdürü hakkında ise adli işlem başlatıldığı belirtildi. İHA

İLGİLİ HABERMarkette eşekle alışverişi yapan müdür çıktı!Markette eşekle alışverişi yapan müdür çıktı!

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar