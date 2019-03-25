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Marketten bebek sütü ve mama çalarken yakalandı!

Antalya'da, zincir marketten bebek sütü ve mama çalmaya çalışan şüpheli, kendisine engel olmaya çalışan kasiyer Feyzullah Aytar'a saldırdı. Kasiyerin de karşılık verdiği şüpheli, çantasını bırakarak kaçtı.

18:39 -
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Marketten bebek sütü ve mama çalarken yakalandı!

Olay, Kepez ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi’ndeki bir zincir marketin şubesinde meydana geldi. Alışveriş için markete gelen 25-30 yaşlarındaki erkek müşterinin, sırt çantasına raflardan aldığı bebek sütü ve mama koyduğunu gören kasa görevlisi Feyzullah Aytar, bir süre güvenlik kamerasından takip etti.

ÇANTAYI BIRAKARAK KAÇTI

Müşterinin para ödemeden kasayı geçip çıkış kapısına yönelmesi üzerine Aytar, durmasını istedi. Bunun üzerine kaçmak isteyen şüpheli, ayağı takılınca düştü. Hırsızlık şüphelisinin üzerine atlayan Aytar sırt çantasını alırken, ikili arasında arbede yaşandı. Şüphelinin saldırması üzerine Aytar da aynı şekilde karşılık verdi. Diğer mağaza çalışanlarının da gelmesi üzerine kimliği tespit edilemeyen şüpheli, çantasını bırakarak kaçtı.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. DHA

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Son güncelleme: android-time 19:35 25.03.2019
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