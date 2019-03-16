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Marketten mama çaldı, gözaltına alındı

Diyarbakır'da bir kişi marketten bebek maması çalarken kasiyere yakalandı. Bebek mamasını çalan kişi market görevlileri ile boğuşarak mamayı vermemek için direndi. Ardından gözaltına alındı.

14:52 -
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Diyarbakır’da girdiği marketten reyonda aldığı bebek mamasını, montunun içine gizleyip çalmaya çalışırken kasiyer ve güvenlik kamerasına yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Olay, İskanevleri semtinde bulunan markette meydana geldi. Markete müşteri gibi giren ismi öğrenilemeyen kişi, reyondaki bebek mamasını alıp montunun içine sakladı.

Marketten ayrılmak isteyen şüphelinin hırsızlık yaptığını fark eden kasiyer, montuna sakladığı bebek mamasını istedi.

Market çalışanlarıyla bir süre boğuşan şüpheli, ihbarla gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Hırsızlık anı ve sonrasında yaşananlar ise marketin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

DHA

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Son güncelleme: android-time 15:33 16.03.2019
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