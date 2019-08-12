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Marmara Adası’nda kontrol altına alınan yangın tekrar başladı

Balıkesir'in Marmara Adası'nda çıkan ve kontrol altına alınan orman yangını, rüzgarın yön değiştirmesiyle tekrar başladı. 2 evin alevlerin arasında kalarak yandığı belirtilirken, vatandaşlar evlerini tahliye ediyor.

18:55 -
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Edinilen bilgiye göre, Marmara Adası’nda öğle saatlerinde çamlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı ancak rüzgarın yön değiştirmesiyle tekrar başladı.

Yayılan alevler Manastır adı verilen yerleşim yerini tehdit etmeye başladı.

Vatandaşların kendi imkanlarıyla evlerini boşalttığı öğrenildi.

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Yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, orman bölge müdürlüğüne bağlı personel ve çok sayıda helikopter müdahale ediyor.

2 EV YANDI

Balıkesir’in Marmara ilçesi Mestanağa bölgesindeki ormanlık alanda, saat 14.00 sıralarında başlayan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı helikopterlerin de desteği ile müdahale ediliyor. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyürken, alevlerin yerleşim alanlarına ulaştığı öğrenildi. 2 evin alevlerin arasında kalarak yandığı belirtilirken, vatandaşlar evlerini tahliye ediyor.

Yangın bölgesinden yükselen dumanlar, ilçenin tamamından görülüyor.

AJANSLAR

Son güncelleme: android-time 19:01 12.08.2019
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