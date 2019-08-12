Marmara Adası’ndaki yangın yine kontrolden çıktı!

Marmara Adası'nda rüzgarın yön değiştirmesiyle tekrar başlayan yangın, Manastır adı verilen yerleşim yerini tehdit etmeye başladı.

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Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz şu açıklamalarda bulundu;

“Oradaki yangın, herkesi çaresiz bırakan bir yangına dönüştü. Çünkü ilk başta saat 15.00 gibi müdahale edildi. İtfaiye erlerimiz müdahale etmeye devam ediyor. 4 tane helikopter daha gönderildi, geliyorlar. Fakat rüzgarın tesiriyle bazen insanların, bazen ovanın üstüne bazen de denizin üstüne geliyor ve insanların hayatını etkiliyor. En son jandarma binamıza kadar yangın ulaşmıştı. İnşallah kötü bir sonuç almadan tam kontrol altına alınır.”

Adada 25 bin civarında insanın bulunduğunu söyleyen Yılmaz, “Küçük bir ada sürekli rüzgar yer değiştiriyor. Tahliye hazırlıkları tamamlandı, hazırlıklar yapılıyor, gemiler var. Yangından ziyade var olan duman adanın üstünü kapladığı için insanların nefes almasını zaman zaman engelliyor ve bundan dolayı insanlarda panik havası var.” ifadelerini kullandı.