Son dakika: Marmara Bölgesi için kar uyarıları sürüyor!

Diğer taraftan Hakkari bölgesi ve Bolu, Düzce, Sakarya bölgesi için de yoğun kar yağışının neden olabileceği buzlanma ve don olayına karşı uyarı geldi.

İSTANBUL ANKARA YOLUNDA ULAŞIM GÜÇLÜĞÜ

D-100 Karayolu ve TEM Otoyolu’nun Bolu Dağı kesiminde sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Abant Kavşağı, Yumrukaya, Bakacak, Karanlıkdere, Seymenler ile Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımı yavaşlattı. Kar kalınlığı bölgede yer yer 20 santimetreye ulaşırken, Karayolları ekipleri yolda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Yolun bazı bölgeleri beyaza büründü. Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürürken, polis de sürücüleri kar yağışı ve buzlanma konusunda dikkatli olmaları yönünde uyardı.

İşte, MGM’den alınan en güncel hava durumu verileri

Günün hava durumu verilerine göre kar yağışı ve fırtına uyarısında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaşanabilecek olan olumsuzluklara karşı ise dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

İstanbul ve çevresi için karla karışık yağmur tahminini verilerine ekleyen MGM, hava sıcaklıklarının ise 4-8 derece arasında düşeceğini bilgilerine ekledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimi ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların; Bolu, Düzce, Sakarya'nın güneydoğusu, Hakkari ve Şırnak’ın doğusu ile Van’ın güney ilçelerinde yoğun olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile akşam saatlerinden itibaren İç Anadolu’nun güneyi ve Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının kuzey iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede (4 ila 8 derece) azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile akşam saatlerinden itibaren İç Anadolu’nun güneyi ve Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Hakkari, Şırnak’ın doğusu, Van’ın güney ilçeleri, Bolu, Düzce ve Sakarya’nın güneydoğu kesimlerinde görülecek kar yağışlarının yer yer yoğun (10-20 cm) olması beklendiğinden, kar yağışının neden olabileceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri ile doğusunun yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya’nın güneydoğu kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.