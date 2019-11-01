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Marmara Denizi’ne çamur aktı

İstanbul'da dünden bu yana etkili olan yağmurun ardından Marmara denizine çamur aktı. İstanbul'un bir çok yerinde aksaklıklara yol açan yağmur Avcılar'da da yolun çökmesine neden oldu.

12:15 -
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Marmara Denizi’ne çamur aktı

Yağmurun etkili olduğu İstanbul’da, Zeytinburnu sahilinde denize akan dereler nedeniyle deniz kahverengi oldu. Havadan yapılan çekimlerde, Veliefendi hipodromunun arkasında kalan bölümünde denizin üzerindeki çamur tabakasının 1-2 kilometre açıkta bekleyen demirli gemilerin olduğu bölüme kadar ilerlediği görüldü.

Yağış sonrası Marmara Denizi’ne akan çamur böyle görüntülendi. Foto: DHA

Avcılar’da yağmurun ardından yolda çökme

Avcılar’da İSKİ çalışmasının ardından kapatılan yolda yağmur yağmasıyla birlikte çökme meydana geldi. Mektep Sokak´ta bir işyerinin önünde sabah çukur oluştuğunu ve çöken yolun içine bir otomobilin düşebileceğini gören mahalle sakinleri polis ve belediyeyi aradı.

Belediye ekipleri yoldaki çökmeyi tamir etti. Foto: İHA

Polis bölgeyi kontrol ederken, İSKİ ekipleri gelerek müdahale etti. Aynı yerde işyeri bulunan Yaşar Çetin, İSKİ’nin 2 hafta önce yolda kanalizasyon çalışması yaptığını bu süre içerisinde 2 kez benzer çökmeler görüldüğünü söyledi.  Çetin, “Arabamızı kurtardık. Büyük araç geçse içine düşerdi” dedi. (DHA)

Çukur istanbul Polis yağmur
Son güncelleme: 12:16 01.11.2019
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