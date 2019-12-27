Marmarabirlik’ten 24 milyon dolarlık zeytin ihracatı

Marmarabirlik, ihracat yaptığı ülkeye Mauritius'u da ekleyerek 55'e çıkarttı. 2019 yılında 24 milyon dolar tutarında 7 bin 200 ton ihracat gerçekleştirdi.

İhracat rakamlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere yurtdışı pazar payını artırdıklarını söyleyerek “2004-2009 yılları arasında yıllık ortalama 3 bin 500 – 4 bin ton arasındaki ihracatımızı 2019 yılında 7 bin 200 tona taşıyarak, Marmarabirlik tarihinin en yüksek ihracat miktarına ulaştık. 2020 yılında 8 bin ton, 2023 vizyon hedefimiz 10 bin ton ihracat yapmaktır” dedi.

HEDEFİMİZDE İLERLİYORUZ

“Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'ın açıkladıkları ihracat hedefi doğrultusunda hedefimize ilerliyoruz” diyen Asa, “Geleceğe güvenle bakabilmemiz için ihracatımızı her geçen yıl daha da artırmak zorunda olduğumuzu çok iyi biliyoruz. Bunun için çok iyi bir alt yapı oluşturduk” diye konuştu.

DIŞ PAZAR DA RAFLARIMIZI ÇOĞALTTIK

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, sözlerini şöyle sürdürdü; “Marmarabirlik, etnik dışı pazarda Almanya'da Lidl, Hollanda'da Albertheijn, Avusturalya'da Coles, Danimarka'da Danske, Güney Afrika'da Butcher Shop Grill, Kanada'da FreshCo, Ukrayna'da Auchen ve Novus, Bosna Hersek'te Bingo ve Marcetor gibi ulusal zincir mağazalarının raflarında yerimizi aldık ve almaya devam ediyoruz. Bundan sonra hedefimiz etnik dışı pazar payımızı daha da yükselmektir.”