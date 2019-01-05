Son dakika: Bursa’da 4.1’lik deprem! Deprem İstanbul, Balıkesir ve Yalova’dan da hissedildi!

Marmara Denizi'nde merkez üssü Bursa'nın Karacabey ilçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bursa'nın yanı sıra Balıkesir, Yalova ve İstanbul'da da hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. İşte son depremler...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü merkez üssünü, Marmara Denizi’nde, Bursa’nın Karacabey ilçesi Bayramdere Mahallesi’nin 4,11 kilometre açıkları olarak saptadığı deprem, saat 07.20’de meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, Bursa’nın yanı sıra Balıkesir, Yalova ve İstanbul’da da hissedildi. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise merkez üssünü Marmara Denizi’nde Bursa’nın Karacabey ilçesi açıkları olarak tespit ettiği depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER