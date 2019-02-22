‘Marmara’da yakında bir deprem olması çok yüksek bir ihtimal’

Ayvacık'ta meydana gelen Ege ve Marmara bölgelerinde de hissedilen 5.0 büyüklüğündeki deprem panik yarattı. Peki bu deprem olası ‘Büyük İstanbul’ depremini tetikler mi? Jeofizik Uzmanı Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu konuyla ilgili Sözcü'ye açıklamalarda bulundu.

“ÇANAKKALE'DE OLAN DEPREM MARMARA DEPREMİNİN TETİKLEYİCİSİ DEĞİL”

Ayvacık'ta meydana gelen depremin, Marmara depreminin tetikleyicisi olacağını düşünmediğini söyleyen Gündoğdu, “Çanakkale'de meydana gelen depremin olası Marmara Depremi ile bir bağlantısı ya da bu depremin öncüsü olacağını sanmıyorum. Fakat eldeki veriler incelendiğinde, Marmara bölgesinde üç senedir sismik hareketlerde artış olduğunu görüyoruz. Bu veriler göz önüne alındığında Marmara Bölgesinde yakında bir deprem olması çok yüksek bir ihtimal demek yanlış olmaz. ” diye konuştu.

“İSTANBUL BU DEPREMİ KALDIRAMAZ”

İstanbul'un depreme karşı bir tedbiri olmadığını belirten Gündoğdu, olası bir depremin gerçekleşmesi durumunda İstanbul'un bu depremi kaldıramayacağını söyledi. Gündoğdu sözlerine şöyle devam etti: “Geçtiğimiz günlerde Kartal'da çöken bina bunun en çarpıcı göstergelerinden biri. 1999 depreminden bu yana pek bir seviye atlayamadık, aradan 20 yıl geçti ancak hiçbir gelişme gösteremedik. Kentsel dönüşüm bir çözüm gibi görünsede bunun için bütün belediyelerin bir arada çalışabilmesi gerekiyor.”