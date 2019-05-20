Marmaris koylarından çıkan çöp utandırdı

Marmaris'te, 15 tur ve balıkçı teknesiyle 50 kişilik ekip deniz ve sahil temizliğine çıktı ve 100 battal boy torba dolusu atık herkesi utandırdı. Denizden çıkanları görenler, “Deniz değil meğer bizler kirlenmişiz” yorumunda bulunması dikkat çekti.

DENİZ VE KOYLAR TEMİZLENDİ

Marmaris Deniz Ticaret Odası öncülüğündeki çalışmaya Selimiye Deniz Taşıyıcılar Kooperatifine ait 9 tur teknesinin yanı sıra toplamda 15 tekne ile yapılan temizlikte Cennet Koyu, Selimiye Sığliman, Nas Koyu, Kargı Koyu, Gebekum Koyu, Nergizli Ada, Kameriye Adası, Koca Ada, Kocabahçe ve Kuzbükleri koy ve deniz sahili yaklaşık 50 gönüllü ile temizlendi.

“GÖRDÜKLERİMDEN UTANDIM”

Temizliğe tekne ve ekibiyle katılan Deniz Ticaret Odası Meclis Üyesi Kaptan Şener Öztekin, “Biz turlarımızda gürültü kirliliği olmasın diye müzik bile çalmıyoruz. Turlarımızda kendi temizliğimiz dışında konakladığımız koylarda personelimiz çevre temizliği yapıyor. Çünkü burası bizim ekmek teknemiz. Bütün bunlara rağmen şu çıkan atığa baktığımız zaman ben bu bölge yaşayanı olarak utandım” diye konuştu.