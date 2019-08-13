Marmaris’in davetsiz misafirleri kaplumbağalar

Muğla Marmaris'te bulunan bir koyu mesken tutan çok sayıda deniz kaplumbağası görenleri şaşırtıyor. Bazı vatandaşların yiyecek vermesi nedeniyle hayvanlar koydan ayrılmıyor. Pamukkale Üniversitesi, Biyoloji Bölümü öğretim üyesi ve DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, “Lütfen beslemeyin, sürekli Marmaris'te kalmaları hayatlarını tehlikeye sokuyor. Eğer beslenmezlerse geldikleri yere dönerler, Marmaris onlar için tehlikeli” dedi.

Özellikle Muğla merkezdeki Saman İskelesi (halk plajı) ve çevresi başta olmak üzere İçmelere kadar uzanan 11 kilometrelik sahil kesiminde bazı yerlerde ortaya çıkan deniz kaplumbağaları görenleri şaşırtıyor. Muğla'daki yuvalama alanları olan İztuzu Sahili'nden ayrı olarak Marmaris'te te sık sık ortaya çıkan kaplumbağalarla ilgili Pamukkale Üniversitesi, Biyoloji Bölümü öğretim üyesi ve Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska şunları söyledi.

“Caretta Caretta ve Yeşil Deniz Kaplumbağası olmak üzere 8 kadar bireyin Marmaris'ten ayrılmadığını ve burada kaldığını tespit ettik. Kaplumbağalar buraya çiftleşmek ve yumurtlamak için geliyor. Daha sonra buradan ayrılmaları ve yeniden çiftleşme ve yumurtlama zamanına kadar gelmemeleri gerekiyor ama vatandaşlarımız kaplumbağaları beslediği için kaplumbağalar buradan ayrılmıyor. Bu da onların doğasını bozuyor.”

“KAPLUMBAĞALARI TOPLAYIN TELEFONLARI ALIYORUZ”

Deniz kaplumbağalarının insanlar için tehlike oluşturmadığını söyleyen Kaska, “Bizi arayarak kaplumbağaların toplanmalarını dahi isteyenler oluyor. Orası onların doğal yaşam alanı, o hayvanlara saygı göstermemiz gerekiyor. Dolayısıyla bizim onları rahatsız etmememiz gerekiyor” dedi.

EN ÇOK SORULAN SORU: ISIRIR MI?

Dalış eğitmeni Soner Abacı da kaplumbağaların insanların yüzme bölgelerine yakın yerlerde dolaştığını belirterek, “Halk plajında üç, İçmeler tarafında da dört tane deniz kaplumbağası gördüm. Yüzme alanlarında insanlara iç içeler. Nefes almak için kafalarını dışarı çıkarttıklarına görülüyorlar. Genellikle insanlardan uzak durmayı tercih ederler ama bunlar kaçmıyor. Kaplumbağaları gören vatandaşlar ilk olarak ‘ısırırlar mı?' diye soruyor. Evet rahatsız edilirlerse ısırabilirler. Bunun örnekleri var. Sonra da ısırıyor diye hayvanları rehabilitasyona alıyoruz. Aslında onları rahatsız edenleri rehabilitasyona almamız gerekiyor” şeklinde konuştu.