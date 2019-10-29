Marmaris’in Ömür’ü gitti

Muğla'da ve ilçesi Marmaris'te yıllarca vergi rekortmeni olan, kurduğu vakıf ile yüzlerce öğrenciye burs veren Marmaris ÇYDD ve Kent Meclisi Kurucu Başkanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ilk kokartlı rehberlerinden, Marmaris'teki ilk özel hastanenin kurucusu Emine Ömür Hetman'ın (76) kalp krizi sonucu ani ölümü kentte büyük üzüntü yarattı.

YÜZLERCE ÖĞRENCİ YETİŞTİRDİ

Ömür Hetman, eşiyle birlikte kurucusu olduğu Mehlika Ahu Hetman Vakfı'nın okulunda engelli çocuklara verilen eğitimle herkesin takdirini toplamıştı. Hetman, okulun her türlü bakım, onarım masrafları karşılayarak yüzlerce çocuğun topluma kazandırılmasında başrolü oynadı.

BÜYÜK ÇEVRECİYDİ

Çevreye karşı duyarlılığı ile tanınan Ömür Hetman, Marmaris genelinde öğrencilerin de katıldığı çevre ve su altı temizliği etkinlikleri gerçekleştirdi. Marmaris Körfezinin temiz kalması için büyük çaba gösterirken vakfa bağlı öğrencilerin de Muğla'ya yakın bölgelerdeki çeşitli etkinlikler ve eğitimleri katılmasını sağladı.