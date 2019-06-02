Marmaris’te çadır kurmak yine yasak

9 günlük Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Muğla'nın Marmaris İlçesine tatile gelenlere geçen yıl olduğu gibi bu sene de plajda çadır kurmanın yasak olduğu hatırlatıldı.

Marmaris Halk Plajı'nda çadır kurma yasağı güvenlik, temizlik ve hijyen gerekçesiyle devam edecek. Marmaris Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, geçen bayramlarda Marmaris'te otellerde yer bulamayan yüzlerce kişi, gündüzleri denize girip, güneşlendiği halk plajına kurdukları çadırlarda konaklamıştı.

Çadır konaklamalarından dolayı bayram boyunca plajdan onlarca ton çöp ortaya çıkınca halk plajında çadır kurmak yasaklanmıştı.

Kurala uymayanlar hakkında Kabahatler Kanunu gereğince cezai işlem uygulanacağını belirten Marmaris Belediyesi yetkilileri bayram tatili boyunca Belediye’nin zabıta, temizlik gibi birimleri 7 gün 24 saat görev başında olacağı, sıkıntı yaşayanların 153 ve 412 13 69 numaralı telefonlardan yardım isteyebileceği de açıklandı.