Marmaris’te ucuzcu teknelerin çöp oyunu

Muğla'nın dünyaca ünlenmiş turistik ilçelerinde gelişigüzel bırakılan çöpler görüntü kirliliğine neden oluyor. Göcek'te çöplerin boş çöp konteynerleri yerine yerlere bırakılması deniz manzaralı çöplük alanı oluşmasına neden oluyor. Marmaris'te ayrıştırılmış çöp kutuları yanına çöpler, normal çöp konteynerlerine de karton kutuların bırakılması herkesi şaşkına çeviriyor. Belediyelerce bölgelerin 7/24 kameralarla gözetlenmesi düşünülüyor.

GÖCEK'E YAKIŞMIYOR

Yaz aylarında koylarda yer bulmakta sıkıntı çeken teknelerde oluşan atıkların her gün atık toplayan teknelere vermek yerine para ödememek için koylardaki çöp konteynerlerinin yanına bırakması belediye yetkililerini bezdirdi. Göcek merkezdeki plajların marina ve değişik işletme alanlarının olmasıyla halka denize girecek yer kalmayınca halk da Göcek'e yakın araba yoluyla ulaşılabilecek birkaç koy da piknik yapıyor. Koy ve denizden yararlanan halkın atıklarını o bölgelerde bırakması ise hem görüntü kirliliği yapıyor hem de sağlık açısından tehlike oluşturuyor.

MARMARİS CADDELERİ PERİŞAN

Halkın duyarsızlığı belediye temizlik görevlilerini de bezdirmiş durumda. Marmaris'te her cadde ve sokaktan günde iki kez atık toplanmasına rağmen yine de çöplerin gerçek yerlerine bırakılmaması görenleri şaşırtıyor.

Çöp ayrışım kutularında olması gerekenler yerine ilgisiz çöpler bırakılıyor. Halkın “Geri Dönüşüm, Çöp Değil” şeklinde yazılar asarak çöplerin gerçek yerine atılmasını istemesi bile çözüm getirmedi.



