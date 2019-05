Mars’a gidecek araca isim yazdırma nasıl yapılır? Mars 2020 bileti alma ekranı…

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) 2020 Mars görevi için tanıtımı için sanal bilet ekranını erişime açtı. ‘İsmini Mars’a Gönder’ adlı kampanyada kullanıcılar, projenin yer aldığı sayfada ad ve soyadlarını yazdıktan sonra temsili bir ‘biniş kartı’na ulaşıyor. Sorulan bilgiler arasında Türkiye posta kodu da önem taşıyor. Mars bileti başvurusu yapan ülkeler arasında Türkiye birinci sıraya yükseldi, başvuru yapan her 3 kişiden 1'i Türkiye'den. İşte Mars'a isim yollama detayları…

NASA MARS BİLETİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

TÜRKİYE BİRİNCİ SIRAYA YÜKSELDİ

​Proje sosyal medyada büyük ilgi çekerken, 24 Mayıs itibariyle 4.154.775 kişi adını Mars’a göndermek için projeye katıldı. Sitede projeye en çok ilgi gösteren ülkeler de listelenirken, Türkiye, 1 milyon 749 bin 004 başvuruyla birinci sırada yer aldı. Haziran 2020’de fırlatılacak olan Rover uzay aracının Şubat 2021’de Jezero kraterine inmesi planlanıyor.

NASA MARS 2020 BİLETİNE İSİM NASIL YAZILIYOR?

Öncelikle aşağıdaki linke tıklayarak gideceğiniz adreste, First Name kısmına adınızı ve Last Name kısmına soyadınızı yazın. Ülkenizi ve biliyorsanız şehrinizin posta kodunu girin. E-Mail adresi bölümü zorunlu olmadığı için doldurmayabilirsiniz. Posta kodu Türkiye'nin her yerinde bölgelere göre değişiklik göstermektedir.