Marsun Yavaş 300 otobüs siparişi verirse TEMSA üretime devam eder

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yabancı bir firmaya satılmasının ardından üretimin durduğu TEMSA'yı ziyaret etti.

Tesisleri gezen Karalar, az sayıdaki yönetici ve çalışandan bilgi aldı. Başkan Zeydan Karalar daha sonra, HAK-İŞ'e bağlı Özçelik İş Sendikası Adana Şube Başkanlığı'nı ziyaret ederek, endişeli işçilerle ve sendika yöneticileriyle bir araya geldi.

İŞÇİ KARDEŞLERİMİN DE ÜRETİME DEVAM ETMEK İSTEYEN FABRİKA SAHİPLERİNİN DE YANINDAYIM

TEMSA'nın sadece Adana ve Türkiye için değil, dünya için önemli bir üretim merkezi olduğunu söyleyen Başkan Zeydan Karalar, “Geçmişte; Adana'da bin 500 insanın çalıştığı, silsile yoluyla tedarikçilerle birlikte 8-10 bin kişiye, böylece 50-60 bin kişiye ekmek sağlayan TEMSA gibi bir tesis bulunmasından dolayı çok mutlu olurdum. Bugün gittim, o tesisin yerinde yeller esiyor. Üretim durmuş, kimse yok fabrikada. Çok üzüntü verici bir durum. TEMSA 125 milyon dolar ihracat yapan, yılda 200 milyon dolarlık üretim gerçekleştiren ve Adana'nın bu yıl 2 milyar dolar olacak ihracatının yüzde 10-12'sini tek başına hayata geçiren bir tesis.Böyle bir marka değerin, bu duruma düşmesi, üretimin durması çok üzüntü verici.Ben işçi kardeşlerimin de, fabrikayı üretime açmak isteyen fabrika sahiplerinin de yanındayım” dedi.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN 300 OTOBÜSLÜK SİPARİŞTEN VAZGEÇMEMESİ İÇİN SAYIN MANSUR YAVAŞ'I ARANDI

TEMSA'da yetkililerle konuşurken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 300 otobüs talep ettiğini öğrendiğini belirten Başkan Zeydan Karalar, “Sayın Mansur Yavaş'ı aradım. Üretimin durmasından dolayı, fabrikanın 300 otobüslük siparişlerini teslim edemeyeceğini düşündüğünü söyledi. ‘Başkanım sakın başka bir yere başvurma. Bekle biraz' dedim. TEMSA siparişi hazır bir müessese. Ben burada başta CHP'li belediyeler olmak üzere, diğer belediyelere de bu konuda, bu güzide tesisin üretime devam etmesi konusunda desteklerini vermelerini istirham ediyorum” diye konuştu.

“İnanıyorum ki, TEMSA üretime başladığında, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve başka bir çok belediyemiz siparişleriyle destek verecektir” diyen Karalar,” Bunun öncüsü olmaya hazırız. İnancım odur ki Sayın Cumhurbaşkanımız dahil, ülkemizi yönetenler ve Adana'mızdaki bütün dinamikler bu olaya sahip çıkacaktır. Böyle bir tesisin bu şekilde bırakılmasına kimsenin gönlü razı olmaz” ifadelerini kullandı.

SİMİT SARAYINA SAHİP ÇIKILDIĞI GİBİ TEMSA'YA DA SAHİP ÇIKILABİLİR

Karalar, şöyle devam etti:

*Otomotiv sanayisinde çok ciddi dış alım yapıyoruz. TEMSA'da ilk kez yüzde yüz elektrikli araç üretildi. Bu büyük bir değer. Bir alanda marka yaratmak hiç kolay değil.

*TEMSA artık ABD, Kanada, Fransa gibi ülkelere ve dünyanın bir çok noktasına ihracat yapıyor.

*Adana'yı ve Türkiye'yi dünyanın her yerinde temsil ediyor. Ciddi üretim, ihracat ve gelir merkezi. Kamuoyuna, yetkililere buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Buna bir el atılmalı. Bugün bir Simit Sarayı'na 500 milyon doları gözden çıkaran bankalarımız, TEMSA için de bir şeyler yapabilir.

*Bir tesis dünyaya mal olmuşsa, bizim devlet bankalarımız ve özel bankalarımız sahip çıkabilir.

*TEMSA gibi bir üretim, istihdam ve ihracat merkezine de, Simit Sarayı'na olduğu gibi sahip çıkılmasını istirham ediyoruz. Böyle olacağına yürekten inanıyorum.”

“SİYASİ PARTİ AYRIMI GÖZETMEKSİZİN BU SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN ÇALIŞILACAĞINA İNANIYORUM”

Karalar, sözlerini şöyle sonlandırdı:

*TEMSA, henüz vadesi gelmemiş 200 milyon dolar borcun altından kalkacak bir firmadır ve bu gücü vardır. Biraz itidal, anlayış ve ilgiyle, bu kardeşlerimiz işsiz kalmaz. Ne yapılması gerekiyorsa hep birlikte yapacağız.

*Bir müessesenin sahibinin kim olduğunun çok fazla önemi yok. Önemli olan istihdamın, üretimin ve ülke ekonomisine katkının devam etmesi. TEMSA'nın marka değerinin devam etmesini arzuluyoruz. Alacağı olan bankalar, TEMSA'nın çalışması noktasında bir yaklaşım gösterirlerse herkes kazançlı çıkar.

*Adana'da siyasi parti ayrımı gözetmeksizin bütün milletvekillerinin bu konuya sahip çıkacağına inanıyorum.