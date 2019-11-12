Masaj salonunda zorla fuhuş yaptıran çeteye operasyon

İzmir’in Çeşme ilçesinde bir kadının, çalıştığı masaj salonunda fuhşa zorlandığı şikayeti üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

İki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından kent genelinde belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgüt lideri olduğu belirtilen, masaj salonu adı altında faaliyet gösteren işletmenin sahibi ile 13 şüpheli gözaltına alındı.

250 BİN LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda sosyal paylaşım sitelerinde müşteri bulmak için verilen ilanlarda yer alan çok sayıda cep telefonu, kamera, 250 bin lira, ajandalar, hesap defterleri ve masaj adı altında fuhuş yaptırılan kadınlara imzalatılan yüklü miktarlardaki borç senedi niteliğindeki sözleşmeler ele geçirildi.

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin sorgusunda üçü yabancı uyruklu 15 kadına fuhuş yaptırıldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 12’si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)