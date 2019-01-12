Hadi ipucu sorusu | Maske ve Bay Evet filmlerinin başrolü kimdir? (12 Ocak)

Hadi ipucu sorusu, Hollywood'un ünlü komedyeninin unutulmaz iki filminden geldi. Bugün saat 20:30'da başlayacak Hadi bilgi yarışmasında ipucu sorusu olarak Maske ve Bay Evet filmlerinin başrolü soruldu. Peki, Maske ve Bay Evet filmlerinde başrol oyuncusu kimdi? İşte 12 Ocak Hadi ipucu sorusu ve yanıtı....

Maske ve Bay Evet filmi, Hadi ipucu sorusu oldu. Tam 30 bin liranın dağıtılacağı Hadi bilgi yarışması için verilen ipucu sorusu sinema severleri keyiflendi. Maske ve Bay Evet gibi kısa sürede unutlmazlar arasına adını yazdırmayı başarak iki filmin başrolü de aynı kişiydi. Peki Hadi ipucu sorusunda yer alan Maske ve Bay Evet filmlerinin başrolü kimdir?

HADİ İPUCU SORUSU! MASK VE BAY EVET FİLMİ BAŞROLÜ KİM?

Soru: Maske ve Bay Evet filmlerinin başrolü kimdir?

Cevap: JİM CARREY





JİM CARREY KİMDİR?

Jim Carrey 17 Ocak 1962 tarihinde dünyaya geldi.

1970’li yılların ortalarında, TV dizilerinde aldığı küçük rollerle oyunculuk dünyasına atılan Carrey, ilk çıkışını 1993 yılında “In Living Color” isimli TV şovuyla yaptı. Doğaçlama yeteneğinin ve mimiklerindeki esnekliğin farkına varılmasından sonra oynadığı 1994 yapımı Ace Ventura: Pet Detective filmi ile televizyon dünyasından sinema dünyasına geçiş yaptı ve büyük bir başarı elde etti.

Yine 1994’te gişe rekoru kıran The Mask filmiyle asıl çıkışını yaptı. Aynı yıl Salak ile Avanak filminde canlandırdığı “Lloyd Christmas” karakteriyle ününü pekiştirdi.

Ardından 1995’te Batman Forever filminde The Riddler yani Bilmececi rolünde oynadı. Yine aynı yıl, Ace Ventura: When Nature Calls filminde oynayanarak başarısını artırdı. İki hayatlı, sıradışı ve başına buyruk karakterleri canlandırdığı filmler Cable Guy (1996) ve Liar Liar (1997) ile devam etti.

1998 yılıyla beraber Carrey, sinema ve TV ekranlarında canlandırdığı “güldüren” karakterlerden uzaklaşarak, The Truman Show (1998), Man on the Moon (1999), The Majestic (2001), Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) ve The Number 23 (2007) adlı filmlerde başarılı bir drama oyuncusu olduğunu da kanıtladı.

Hiç Oscar alamamış olmasına rağmen 3 adet Altın Küre ödülüne, ve kendi kategorisinde bir rekor olan 9 adet MTV film ödülüne sahiptir. Empire Magazine dergisi tarafından, “tüm zamanların en iyi 100 sinema yıldızı” listesine 54. sıradan girmiş, yine aynı yıl People Magazine tarafından “dünyadaki en güzel 50 insan” listesine seçilmiş, 2003’te çıkarılan “90’ların en iyi Box Office yıldızları” sıralamasında da 5. sırayı almıştır. Animasyon seslendirmesi de yapmaktadır. Senaristi olduğu filmler vardır. Bazı filmlerinde ise yapımcılık yapmıştır.

Carrey, Ekim 2004 yılında ABD vatandaşlığını almıştır ve hem Amerika Birleşik Devletleri hem de memleketi Kanada’nın vatandaşı olduğundan çifte vatandaştır.

BAY EVET FİLMİ KONUSU

Hadi ipucu sorusunda diğer dikkat çekilen film ise Bay Evet olmuştu. Yes Man yani Bay Evet’in konusu şöyle;

“Bay Evet”, her şeye hayır demeye alışmış Carl Allen’ın komik hikayesi üzerine kurulu, sevimli bir film. Allen, kendi isteğiyle katıldığı bir program sonucunda bir yıl boyunca her soruya cevabı ”evet” olacaktır. Başlangıçta bu durumdan hoşnut gibidir. Çünkü bu kararı sanki hayatını pozitif yönde geliştirmektedir. Ancak bu kararı zaman içinde belaya da ”evet” anlamına gelecektir. Harry Potter serisinin yapımcısı David Heyman’in yapımcılığını üstlendiği ve başrolde usta oyuncu Jim Carrey’nin bulunduğu film büyük beğeni kazanmıştı.

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