Mavi Balina nedir? Mavi Balina oyunu can almaya devam ediyor

Mavi Balina verilen talimantların gerçekleştirilmesi sonunda çocukların ve gençlerin canını almaya devam ediyor. Rusya’dan tüm dünyaya yayılan ve ölüme sürükleyen Mavi Balina, 50 günlük bir süreyi kapsayan komutlar arasında derin olmayacak şekliyle kol ve bacakların kesilmesi, belirli bir süre boyunca kimse ile görüşülmemesi, yüksek sesli olarak müzik dinlenilmesi gibi aşamaları kapsıyor. Peki, Mavi Balina nedir? Mavi Balina oyunundan nasıl korunulur?

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MAVİ BALİNA NEDİR?

Mavi Balina, “Mavi Balina Challenge” olarak da bilinen ve birçok ülkede oynanabildiği iddia edilen bir internet oyunudur. İddialara göre oyun 50 bölümden oluşuyor ve son bölümde oyuncunun intihar etmesi isteniyor.

Oyun, ilk olarak 2013 yılında VKontakte isimli sosyal ağda yer alan “ölüm grubu” isimli bir grup üzerinden yayılmaya başladı.Oyun sebebiyle ilk intihar 2015 yılında gerçekleşti.

Oyunu üniversiteden uzaklaştırılan eski bir psikoloji bölümü öğrencisi olan Philipp Budeikin'in yazdığı bilinmektedir. Oyun nedeniyle “en az 16 çocuğu intihar etmeye teşvik etmek” suçundan tutuklanan Budeikin, yaptığı açıklamada “toplumu biyolojik atıklardan temizlemek” amacıyla oyunu yaptığını belirtmiştir.Rus Novoya gazetesine göre oyun nedeniyle gerçekleşen intiharların 130'a ulaştığını belirmiştir.

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MAVİ BALİNA’DAN KORUNMA YOLLARI

BTK tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde “Modern hayatın ve dijitalleşmenin de etkisiyle günümüzde çocukların ve gençlerin internette yalnız bir şekilde geçirdikleri süre artıyor. Günümüzde çocukların evde bilgisayar başında olmaları onların güvende oldukları anlamına gelmiyor.”

Ebeveynlerin öldüren oyun için aşağıdaki maddelere özellikle dikkat etmesi gerekiyor;

– Çocukların sosyal medya ve internet ortamında bu tarz tuzaklara düşüp, üzücü olayların yaşanmaması için aileler, çocuklarının internet kullanma alışkanlıklarını mutlaka takip etmeliler.

– Oynadıkları oyunları mutlaka birlikte belirlemeliler.

– Oyun başında ve internette geçirilen sürenin sınırlandırılması ve oyunun çocukların yaşına uygun olması gerekir.

– İnternet ortamında bilinmeyen yabancılara karşı şüphe ile yaklaşılması ve bu kişilerin hayatımız açısından tehlikeli sonuçlar doğurabileceği çocuklara mutlaka anlatılmalıdır.

– Aileler bu konuda sorumlu ebeveyn yaklaşımları sergilemeli, gerekirse bir uzmandan destek almalı, çocuklarını sosyal aktivitelere yönlendirmeli ve sosyal paylaşım ağlarında arkadaşı olup, çocuklarının internet adımlarından haberdar olmalılar.