Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika haberi… Mavi kategoride aranıyordu! Ele geçirildi…

İçişleri Bakanlığı, 30 Nisan'da Siirt'te etkisiz hale getirilen 6 teröristten birinin 1 milyon 500 bin TL ödülle Mavi kategoride aranan 'Helin Gabar' kod adlı Akide Öztekin olduğunu açıkladı.

19:07 -
Haberler Gündem
Son dakika haberi… Mavi kategoride aranıyordu! Ele geçirildi…

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında 30 Nisan’da Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 6 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

İLGİLİ HABERSon dakika haberi... Mavi kategorideki terörist yakalandıSon dakika haberi... Mavi kategorideki terörist yakalandı

Bakanlık, 6 teröristten birinin, ‘Terörden Arananlar Listesi’nde 1 milyon 500 bin TL ödülle Mavi kategoride aranan sözde Garzan eyaleti doğu cephe sorumlusu ‘Helin Gabar’ kod adlı Akide Öztekin olduğunun tespit edildiğini bildirildi.  DHA

İLGİLİ HABERBiri gri listede aranıyordu! 2 kadın terörist öldürüldüBiri gri listede aranıyordu! 2 kadın terörist öldürüldü

23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nın ilk konuğu Ekrem İmamoğlu. Bu tarihi program sadece Sözcü TV'de.

Son güncelleme: android-time 19:46 14.05.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more