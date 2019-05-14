Son dakika haberi… Mavi kategoride aranıyordu! Ele geçirildi…

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında 30 Nisan’da Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 6 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.
Bakanlık, 6 teröristten birinin, ‘Terörden Arananlar Listesi’nde 1 milyon 500 bin TL ödülle Mavi kategoride aranan sözde Garzan eyaleti doğu cephe sorumlusu ‘Helin Gabar’ kod adlı Akide Öztekin olduğunun tespit edildiğini bildirildi. DHA
23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nın ilk konuğu Ekrem İmamoğlu. Bu tarihi program sadece Sözcü TV'de.