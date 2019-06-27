Mazbata nedir, kimlere verilir?

Mazbata, seçimin kesinleşmesini ve adayın ya da adayların resmi olarak görevi hak ettiğini ifade ediyor. Arapça kökenli olan mazbata kelimesi Osmanlı döneminden bu yana kullanılıyor. İşte mazbata hakkında merak edilenler…

MAZBATA NEDİR?

Arapça kökenli bu kelime, Osmanlı döneminden bu yana kullanılıyor. Resmî yazışmalarda ‘tutanak' olarak adlandırılan kelime, günlük dilde ‘mazbata' şeklinde kullanılıyor.

Mazbata kelimesi, daha çok genel seçimlerin ardından duyulsa da yalnızca milletvekilleri mazbata almıyor. Cumhurbaşkanı, belediye başkanları, Danıştay, Sayıştay ve Yargıtay üyeliği gibi görevlere seçilenler de mazbata ile göreve başlıyor.

MAZBATA KİMLERE VERİLİR?

Mazbata vekillere, belediye başkanlarına, danıştay, sayıştay, cumhurbaşkanı ve yargıtaylar almaktadır.