Mazbata nedir? Mazbata ne anlama geliyor?

Mazbata konusu 31 Mart seçimleri ardından 23 Haziran seçimleri sonrasında da konuşulmaya devam ediyor. Mazbatanın ne demek olmadığını bilmeyen vatandaşlar TDK anlamını araştırıyor. Peki mazbata ne demek? İşte mazbata nedir sorusunun yanıtı ve mazbata hakkında detaylı bilgi…

MAZBATA NEDİR?

Arapça kökenli bu kelime, Osmanlı döneminden bu yana kullanılıyor. Resmî yazışmalarda ‘tutanak’ olarak adlandırılan kelime, günlük dilde ‘mazbata’ şeklinde kullanılıyor.

Mazbata kelimesi, daha çok genel seçimlerin ardından duyulsa da yalnızca milletvekilleri mazbata almıyor. Cumhurbaşkanı, belediye başkanları, Danıştay, Sayıştay ve Yargıtay üyeliği gibi görevlere seçilenler de mazbata ile göreve başlıyor.

MAZBATA KİMLERE VERİLİR?

Mazbata vekillere, belediye başkanlarına, danıştay, sayıştay, cumhurbaşkanı ve yargıtaylar almaktadır.

MAZBATA NE ZAMAN VERİLİR?

YSK Başkanı Sadi Güven, itiraz olmayan yerlerde mazbataların verileceğini söyledi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, YSK binası önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimin sona erdiğini ve geçici sonuçların siyasi partilerle paylaşıldığını belirtti.

1 Nisan’dan itibaren de itiraz sürecinin başladığını ve bu sürecin devam ettiğini aktaran Güven, ilçe ve il seçim kurullarının itiraz olması durumunda kararlarını vereceğini vurguladı.

2 Nisan'da saat 15.00’e kadar ilçe seçim kurullarına itiraz süresinin olduğunu hatırlatan Güven, “İlçe seçim kurullarının 2 günlük bir karar verme süresi var. İl seçim kurullarında bir günlük itiraz süresi var. Onlar da 2 günlük bir süre içerisinde itirazlara karar verecekler. Sonra 3 gün içerisinde de isterlerse bize gelecekler. Süreç bu şekilde işleyecek” diye konuştu.

Sadi Güven, mazbatalarla ilgili soru üzerine, “İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek” karşılığını verdi.

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