Mazbata ne zaman verilecek?

YSK kararı ile iptal edilen ve 23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin birleştirme tutanakları dün İstanbul İl Seçim Müdürlüğü panosuna asıldı. Tutanağa göre ikinci kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu, oyların yüzde 54,21’ine denk gelen 4 milyon 741 bin 868’ini aldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım da oyların yüzde 44,99’una denk gelen 3 milyon 935 bin 453 oy aldı.

MAZBATANIN YARIN VERİLMESİ PLANLANIYOR

İmamoğlu, Yıldırım'a 806 bin 767 oy fark attı. Seçimin sonuçlanmasının ardından itiraz süreci başladı. Maddi hatalar düzeltildi. Sandık kurulu tutanakları ve kararlarına karşı ilçe seçim kurullarına bugün saat 15.00’e kadar itiraz hakkı bulunuyor. Partilerin seçim sonuçlarına itiraz etmesi beklenmediği için mazbatanın bugün düzenlenerek İmamoğlu'na verilmesi ihtimali yüksek. Ancak mesai saatleri içinde yasal süreç sonuçlandırılamazsa Ekrem İmamoğlu’na mazbatanın yarın verilmesi bekleniyor.

SARAÇHANE’DE İSTANBULLULAR İLE BULUŞACAK

İmamoğlu, mazbatasını aldıktan sonra Saraçhane'deki İBB Başkanlık binasının önünde İstanbullularla buluşacak. İmamoğlu daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan mührü alarak görevine resmen başlayacak. YSK'nın 6 Mayıs günü İstanbul seçimini iptal etmesinin ardından İçişleri Bakanlığı, 7 Mayıs günü İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı 23 Haziran'da yapılacak seçime kadar İBB Başkan vekili olarak görevlendirmişti.

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