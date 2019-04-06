MEB AÖL sınav giriş belgesi sorgulama: AÖL sınavı saat kaçta?

AÖL sayesinde eğitimini tamamlama fırsatı yakalayan öğrenciler 2019-2. dönem sınavları için 7 Nisan günü sınav giriş yerlerine gidecek. MEB, AÖL sınav giriş yerlerini öğrenciler ile paylaştı. Açık Öğretim Lisesi öğrencileri sınav giriş belgelerini http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden çıkartabilecek. Aynı adres üzerinden sınav giriş yerleri de öğrenilebilir.

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ

AÖL SINAVI SAAT KAÇTA?

Sınavlarının ilk oturumu 6 Nisan'da 09:30'da gerçekleştirildi. AÖL 2. dönem sonu sınavlarının son oturumu ise 7 Nisan 14:00'te gerçekleştirilecek.

AÖL SINAV TARİHLERİ

Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2018-2. dönem sınavları, 06 – 07 Nisan 2019 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilecek.

SINAVA GİRMEDEN ÖNCE BUNLARA DİKKAT!

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır. Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır. Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.