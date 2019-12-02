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MEB ilk kez okul öncesine dini eğitim başlattı

Milli Eğitim Bakanlığı sessiz sedasız bir şekilde anaokullarında ilk kez dini eğitim sınıfını açtı. Yalova'da başlatılan şaşırtıcı projede küçük yaştaki çocuklara Diyanet İşleri Başkanlığı personeli tarafından haftada en az 6 saat Arapça ve din eğitimi verilecek. Projede yasa ve yönetmeliklere uyması açısından Mustafa Kemal Atatürk'ün adı da kullanıldı.

08:52 -
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MEB ilk kez okul öncesine dini eğitim başlattı

Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi çocukların dini eğitimi için harekete geçti. “Dinimi Seviyorum, Öğreniyorum” adıyla Yalova'da başlatılan projeyle MEB için devlet okulunda “Dini Eğitim Sınıfı” tanımı yapıldı.

Cumhuriyet gazetesinden Ozan Çepni’nin haberine göre, MEB, Diyanet ve Yalova Valiliği'nin ortak protokolü ile okul öncesi çocuklar için başlatılan projede, “Manevi değerlerin temellerinin oluşumunu sağlamak, değerler eğitimi kapsamında dini ve ahlaki değerlerin kazandırılması amacıyla çocuğun üst öğrenimi de hedef alınarak, kişisel gelişiminde Türk toplumuna özgü davranış ve değerlerinin İslam ahlakıyla bütünleşmesi amaçlanmaktadır” denildi.

Bakanlığın, “2023 Eğitim Vizyonu” logosunun yer aldığı projede, 4-6 yaş grubundaki çocuklar için 12-18 kişilik sınıflar oluşturulması ve haftada 6 saat süren eğitimlerin müftülük tarafından belirlenen eğitimcilerle sürdürülmesi planlandı.

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN ADI KULLANILDI

Projenin amacında ise yasa ve yönetmeliklere uyması açısından Mustafa Kemal Atatürk'ün adı kullanıldı. Amaçta, “Çocukların Atatürk, vatan, millet, bayrak, aile ve insan sevgisini benimseyen, milli ve manevi değerlere bağlı, dürüst ilkeli, çağdaş düşünceli, hak ve sorumluklarını bilen, saygılı ve kültürel çeşitlilik içinde hoşgörülü bireylerin yetişmelerine temel hazırlamak” ifadeleri yer alırken, eğitim içeriğinde ise sadece Arapça ve dini konular yer aldı.

MÜFREDATI MÜFTÜLÜK HAZIRLAYACAK

MEB okullarında verilecek eğitimin müfredatı ve ders materyallerinin de müftülük yetkililerinin yer alacağı bir ekiple hazırlanması planlandı. Müftülüklere ayrıca “kayıt işlemlerinin yapılması ve onaylanması” ve eğitimin denetimi görevleri verildi.

MEB müfredatı dışına çıkılacağı da “Çocukların erken yaşta dini eğitimlerinin okul ve aile işbirliği içerisinde isteğe bağlı ve okul öncesi eğitim programı dışında gerçekleştirmek” ifadeleriyle ortaya konulmuş oldu.

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Son güncelleme: 09:09 02.12.2019
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