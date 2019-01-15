MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarını açıkladı mı? Sözleşmeli öğretmenlik için kader günü!

MEB tarafından açıklanacak olan sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için kader günü geldi. Milli Eğitim Bakanlığı, günlerdir beklenen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarını bugün açıklayacak. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz öğretmenler haberimizdeki Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarını sorgulama ekranına erişebilir. Başarılı olanlar ise mülakat sonuçlarını öğrendikten sonra hangi adımı izlemesi gerektiğini haberimizden öğrenebilir. İşte detaylar...

Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş bugün sona eriyor. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları bugün açıklanacak. Adaylar sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarına ise 16-18 Ocak tarihlerinde itirazda bulunabilecek. Mülakat sonuçlarından 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) okulu elektronik ortamda tercih edebilecek. İşte sözleşmeli öğretmenlik mülakat sınav sonuçları sorgulama ekranı ve diğer ayrıntılar…

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları aşağıdaki link üzerinden giriş yapılarak sorgulanabilecek. Mülakat sonuçlarını sorgulamak için gerekli bilgileri sisteme girmek gerekecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI

MÜLAKAT SONUÇLARINA GÖRE BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek. Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacak. Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecek. Adayların tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum”, “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum” seçeneklerinden birini mutlaka işaretlemesi gerekecek.