MEB sözleşmeli öğretmenlik tercihleri için İlkatama’ya yoğun ilgi! Sözleşmeli öğretmenlik tercih detayları…

Geçtiğimiz haftalarda mülakat heyecanı yaşayan öğretmenler için sözleşmeli öğretmenlik tercih maratonu başladı. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Başarılı olan adaylar sözleşmeli öğretmenlik tercihlerini bekliyordu ve beklenen gün geldi tercihler başladı. Sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nasıl yapılacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ İNTERNETTEN NASIL YAPILABİLECEK?

Sözleşmeli öğretmenlik tercih işlemleri, elektronik ortamda (https://ilkatama.meb.gov.tr/TGiris.aspx) yapılacak. Tercih işlemleri 1 Şubat'a kadar devam edecek, atamalar ise 7 Şubat 2019'da tamamlanacak.

BU DETAYLARA DİKKAT!

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.

Bilgisayar ortamında gerçekleştirilen atama sonuçları, Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak. Atama kararnameleri, il millî eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecek. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri elektronik posta adreslerine 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre elektronik ortamda tebligat yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMASINDA BİLGİSAYAR KURASI AYRINTISI

Yapılan açıklamaya göre; Tercihlerine atanamayan adaylardan “9.5.2.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.

KAÇ TERCİH YAPILABİLECEK?

-Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

-Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.