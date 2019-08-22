MEBBİS giriş: Mazerete bağlı öğretmen atama tercihleri başladı! Eş durumu tayin tercihleri…

MEB, 2019 yılı için eş durumu atamaları duyurusu paylaştı. Duyuruya göre; il içi ve iller arasında aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişiklikleri tecihleri MEBBİS üzerinden alınacak. Eşinden dolayı yer değiştirmek isteyen öğretmenlerin atamaları özür durumu yer değiştirme işlemleri içinde yer almaktadır.

MEBBİS GİRİŞ EKRANI

ÖĞRETMEN EŞ DURUMUNDAN TAYİN NEDİR?

Eş durumundan tayin Anayasanın 41 ve 62’inci maddeleri ile güvence altına alınan ailenin birliği gereğince bir öğretmenin eşinin bulunduğu yere tayin istemesi demektir.

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

MEB takvime göre, öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 5-9 Ağustos 2019 tarihlerinde alınacak.

Tercihler 22-27 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Atamalar ise 29 Ağustos 2019 tarihinde yapılacak.

Tebligat ve İlişik kesme işlemleri ise 2 Eylül 2019 tarihinden itibaren yapılabilecek.