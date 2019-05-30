Meclis 100. yılında özel kutlama yapacak!

Şentop, gazeteci siyasetçi ilişkisi için şu değerlendirmeyi yaptı: “Şüphesiz ki büyük bir yarış içindesiniz. En çarpıcı haberleri en hızlı şekilde okurlara ulaştırmaktan daha doğal bir şey olamaz. Aldığımız her karardan sizler memnun değilsiniz. Biz de sizin haberlerinizden hoşnutsuz diyemeyiz. Ama demokrasi işte tam budur. Demokratik düzenin temel şartlarından, ifade özgürlüğünü zedelemeden bazı hususlara dikkat etmek lazım. Siyasetçiyi eleştiren haberlerin okurlar nezdinde değeri yüksektir ama eleştirel haberlerin yüce meclisin saygınlığına siyasete helal getirmemesi gerekir.”

100. YILDA ÖZEL KUTLAMA

Türkiye'de basın tarihi ile parlamento geçmişinin birbiriyle paralel yürüdüğünü belirten Şentop, 2020 yılında TBMM'nin 100. Yılını kutlayacağını hatırlattın. Şentop, “Kişi, toplum, kurumların tarihlerinde bazı yılların sembolik değerleri vardır. Diğerlerinden daha özel kutlamalar. 2020 yılı da TBMM'nin açılışının yüzüncü yılı olacak. Türk İslam dünyası için TBMM açılışının yüzüncü yılı çok önemli. Önümüzdeki yılın çok özel anlamı var. Türk milletini ebediyete kadar yaşatma konusunda çaba göstereceğimizi tüm dünyaya anlatacağız, güzel etkinlikler yapacağız” diye konuştu.