Meclis Başkanı Mustafa Şentop’tan ABD’ye Ermeni karar tasarısı tepkisi

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, ABD’nin Ermeni karar tasarısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Şentop’un açıklamalarından öne sürenler şöyle:

Türkiye operasyona yeni başladığı halde hedeflerini çok kısa sürede müzakareler yoluyla gerçekleştirmiş oldu. Dünya eski dünya değil, Türkiye eski Türkiye değil. Geniş hatları olduğu gibi gerçek bir şekilde kavramak lazım. Eski bölgeye dayanarak oluşturulan politikalar bazı devletleri oyun dışı bırakıyor. Birçok Avrupa ülkesi oyun dışı kaldılar. Mahalle maçı yapıyorlar, sahada değiller

Cumhurbaşkanımız değerlendirecektir. 2 gün öncesinden olaylardan bahsediyoruz.Kararın hukuki bir neticesi yok ama kararlar ikili ilişkilere zarar verebilir.

Parlamentoların tarihi olaylarla ilgili karar almalarını biz prensip olarak doğru bulmuyoruz. Dün aldığımız karar da ABD’nin tarihine ilişkin değildi. Biz ABD’nin kirli tarihini konu edinsek herhalde parlamentomuzun uzun bir zaman faaliyet yapmadan kararlar alması lazım