Meclis kürsüsünden ‘abaküslü’ ders

Kapadokya Alan Başkanlığı kurulmasına ilişkin kanun teklifi görüşülürken, İYİ Partili Aylin Cesur söz aldı. Kürsüye elinde akaküsle çıkan Cesur, konuşmasına başlarken “Bir abaküs yeter mi bilmem ama bugüne kadar her yolu denedik, vatandaşın sorunları için önergeler verdik, reddettiniz. Her yolu denedik, tutmadığınız sözlerinizi say say bitiremedik. Baktık olmuyor, bir de bu temel eğitim aracı ile sayayım dedim” dedi. Abaküsü kürsüye koyan Cesur, tek tek saydı ve şu eleştirileri getirdi:

*Hepimizin bildiği temel eğitim yöntemiyle millete söz verip yapmadıklarınızı saymaya devam edeceğim. AK Parti'nin 3Y vaadi vardı; Yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar. Gıda fiyatları 2003'ten bugüne yüzde 407 arttı, konut yüzde 432 arttı, ulaştırma yüzde 390 arttı. TÜFE yüzde 310 arttı. Dünya enflasyon ilginde 64. Sıraya düştük.

*İşsizlik 2001 krizinin en kötü günlerinde yüzde 11,4’tü; dün açıklandı, yüzde 14,7. Sadece 2012’den bu yana işsiz sayısı 2,2 milyondan 4,74 milyona çıkarak rekor kırdı. Genç işsizliğiyse yüzde 26,1.

*Tüketici Hakları Derneği'nin raporuna göre, Türkiye'de 16 milyon kişi açlık sınırında ve 48 milyon kişi yoksulluk sınırında yani 64 milyon aç.

*2023'e en büyük 10. Ekonomi' olma hedefinize dört sene kaldı. Siz gelmeden evvel dünyanın 16. Ekonomisiyken hâlen 20. sıradayız.

*Dolar kuru 2002'de 1,67 idi; bugün 6,06. Kişi başına düşen millî gelir 12.480 dolardan sadece 9.632’ye yani 2007 seviyesine düştü.

*2023’te 500 milyar dolar ihracat hedefi”niz 2018 yılında 168 milyar dolar oldu dolar kuru patlaması avantajınıza rağmen!

*Benzin zamlarına güncelleme şart' dediniz, yaptığınız güncellemelerle 1,66 liradan 7,20 liraya çıktı benzinimiz.

*2002'de cari açık 600 milyon dolarken, son on altı yılda her yıl ortalama 36 milyar dolar cari açıkla, sonucunda dış borcu 130 milyar dolardan 445 milyar dolara çıkardınız.

*Yasaklara gelince; artık kimse telefonda bile konuşamıyor ‘Acaba dinleniyor muyum?' diyor. Türkiye, kaygı ve korku ülkesi hâline geldi.

*Eğitimde kalite endeksi hazırlayacaktınız, kül oldu. Yükseköğrenim çerçeve yasası hazırlayacaktınız, yok oldu. Gençlere ücretsiz internet sözünüz hayal oldu.

*EYT’liler 700 bin kişi aileleriyle beraber sizden çözüm bekliyor ama EYT’nin sesine kulaklarınız tıkalı.

*Terörle mücadele edeceğiz' dediniz, ‘çözüm süreci' dediniz, her şey düğüm oldu. 2002'de sıfır şehit varken 2002-2019 yıllarında güvenlik güçlerimizden 2.620 şehidimiz var.

*Demirel'in dediği gibi “Milletin hür iradesiyle gelip, milletin hür iradesiyle giden iktidarlar ve bunu kucaklayan sistem sahip buluncaya kadar” biz saymaya devam edeceğiz.