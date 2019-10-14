Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Meclis’e ‘Barış Pınarı’ bilgilendirmesi!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Fırat'ın doğusunda sürdürülen 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili TBMM Genel Kurulu'nun bu hafta bilgilendirileceği öğrenildi.

17:37 -
Haberler Gündem
Meclis’e ‘Barış Pınarı’ bilgilendirmesi!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, harekata ilişkin muhalefet partilerini bilgilendirmesinin ardından TBMM Genel Kurulu’nda da milletvekillerinin bilgilendirilmesi planlanıyor. Bilgilendirmenin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ya da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yapılması bekleniyor.

İLGİLİ HABERBarış Pınarı Harekatı gazisi: Çok korktular, kaçıyorlarBarış Pınarı Harekatı gazisi: Çok korktular, kaçıyorlar

TBMM İç Tüzüğü’nün ‘gündem dışı konuşma’ maddesinin tanıdığı imkan çerçevesinde Genel Kurul’a katılan bakanın, harekattaki son durum, ulusal ve uluslararası boyutta yaşanan gelişmeler ile bundan sonraki sürece ilişkin değerlendirmeleri bu hafta içi milletvekillerine aktaracağı belirtiliyor. DHA

Dışişleri Bakanı Meclis mevlüt çavuşoğlu operasyon Sağlık TBMM Terör TSK Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye
Son güncelleme: 17:39 14.10.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more