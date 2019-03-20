Meclis’e giremedi muhtar oluyor!

AKP’nin İznik'teki kurucu üyelerinden olana Hıştıroğlu, 2004-2009 döneminde AKP İl Genel Meclisi üyeliği görevi de yürüttü. 2014 seçimlerinden sonra AKP’li İznik Belediyesinde Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Mehmet Hıştıroğlu, partisi tarafından 31 Mart yerel seçimlerinde meclis üyesi adayı yapılmadı. Bunun üzerine Hıştıroğlu'nun köylüleri harekete geçerek Dırazali Köyü’ne muhtar olması için baskı yaptı.

Belediye Başkan Yardımcısı Hıştıroğlu da Dırazali Köyü’ne muhtar adayı olmayı kabul etti.

“DAHA İYİ BİR MUHTAR ADAYI BULAMAYIZ”

Dırazali köyü muhtarlığını 30 yıldır yürüten ve 17 yıldır da Muhtarlar Derneği Başkanlığı koltuğunda oturan Yakup Sevinç de yeniden aday olmayacağını, Hıştıroğlu’nu destekleyeceğini söyledi.

Geçtiğimiz gün köyün ileri gelenleri ile birlikte bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade eden muhtar Yakup Sevinç, “Belediye başkan yardımcımız Mehmet Hıştıroğlu ile bir görüşme yaptık, kendisinin mahallemize muhtar olmasını istedik. Siyasette edindiği tecrübe ve başkanlık döneminde ki birikimlerinden faydalanmak istedik. Başta teklifimizi kabul etmemesine rağmen ısrarlarımıza dayanamayarak teklifi kabul etti. Ben de önümüzdeki seçimlerde aday olmayacağım ve kendisine destek vereceğim. Şimdiden mahallemiz için hayırlı uğurlu olsun. Dırazali halkı olarak Mehmet Hıştıroğlu'ndan daha iyi bir muhtar adayı bulamayız” dedi.

MEHMET HIŞTIROĞLU KİMDİR?

1963 yılında İznik'e bağlı Drazali'de doğan Mehmet Hıştıroğlu, AKP’nin kurucu üyelerinden. Uzun süre AKP ilçe başkan yardımcılığı görevini de yürüten Hıştıroğlu, 2004-2009 yıllarında AKP İl Genel Meclisi üyeliği ve belediye başkan yardımcılığı yaptı.