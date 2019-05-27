‘Meclis’e silahla girenlerin açıklayın’

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan TBMM yerleşkesine silahla girenlerin listesinin açıklanmasını istedi. Tanal, üzerinde silah bulunduranların hangi partiye üye olduğunu da sordu.

Meclis'te alınan güvenlik tedbirlerinin yeterli olup olmadığı tartışılırken CHP'li Mahmut Tanal, soru önergesiyle TBMM yerleşkesine silahla giren milletvekili, danışman, personel, gazeteci ve ziyaretçilerin açıklanmasını talep etti. Tanal, üzerinde silah bulunduranların hangi siyasi partiye, sendikaya ve derneği üye olduğunu sordu.

CHP'li Tanal'ın TBMM Başkanı Şentop'tan şu soruları cevaplamasını istedi:

17 YILDA KİM GİRDİ?

*2002 tarihinden önerge tarihine kadar TBMM yerleşkesine gelip silah, kesici, delici veya yaralayıcı alet, cisim veya maddeyle, 6136 sayılı yasa kapsamında taşınması, bulundurulması yasak olan ve Meclis güvenliği açısından risk teşkil eden silah, kesici, delici, yaralayıcı vs. aletler ile yakalanan ziyaretçi, danışman, gazeteci, personel ve milletvekili var mıdır? Varsa yakalanan (ziyaretçi, danışman, gazeteci, personel, milletvekili) kişi sayısı kaçtır?

*TBMM yerleşkesinde silah, kesici, delici veya yaralayıcı alet, cisim veya maddeyle yakalananlar hakkında herhangi bir tutanak tutulmuş mudur? Şayet tutanak tutulmamış ise neden tutulmamıştır? Tutanak tutulmuş ise bunlar hakkında ne tür işlem yapılmıştır, konu yargıya intikal ettirilmiş midir?

*Üzerinde silah, kesici, delici, yaralayıcı alet, cisim veya maddeyle yakalanan kişiler, hangi siyasi partilerin, sendikaların, derneklerin üyesidir, danışmanıdır, personelidir?

*Üzerinde taşıdığı silah, kesici, delici veya yaralayıcı alet, cisim veya maddeyle Meclis yerleşkesine girip, burada kendisine zarar veren, öldürme, yaralama veya darp eyleminin gerçekleşmesine sebebiyet veren şahıslar olmuş mudur? Şayet olmuşsa kaç olay yaşanmıştır? Olayın sonucu ne olmuştur, ne tür işlem yapılmıştır ve bu tür menfur olayların yaşanmaması konusunda ne tür güvenlik tedbirleri alınmıştır?