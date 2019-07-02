Meclis’te ‘Ahlâksız’ gerilimi!

Kırmızı bültenle aranan terörist Osman Öcalan'ın TRT ekranlarına çıkarılmasıyla ilgili Meclis'te verilen önergenin görüşmelerinde “Ahlaksız” tartışması çıktı. AKP'li Mahmut Atilla Kaya'nın, önerge sahibi İYİ Partililere “Böyle bir grup önerisi vermeye ahlaken de siyaseten de hakkınız yok” demesi tansiyonu yükseltti. İYİ Partililer ‘özür dile, haddini bil, ahlaksız' karşılığını verdi. Uzun tartışmalar sonrası AKP Grup Başkanvekili Muhammet Akbaşoğlu, “Maksadını aşan ifadeleri kabul etmemiz mümkün değildir” dedi ve tartışma sona erdi.

İYİ Parti, Osman Öcalan'ın TRT ekranlarına çıkarılmasında ihmali olanların açığa çıkarılması için Meclis Araştırması istedi. Önerge üzerinde konuşan AKP İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, “TRT konusu tabii ki konuşulur ama İYİ Parti Grubu’nun vereceği bir önergeyle konuşulmasını kabul etmiyorum. İYİ Parti'nin böyle bir grup önerisi vermeye ahlaken de siyaseten de hakkı yoktur” dedi.

“ÖZÜR DİLE, GERİ AL”

Kaya'nın bu sözlerine İYİ Partili Hayrettin Nuhoğlu, “Kes be sesini… Ne ahlakından bahsediyorsun?” diye tepki gösterdi. Grup Başkanvekili Lütfü Türkan ise “Ahlaksızlardan ahlak dersi almıyoruz, önce onu bil…” dedi.

Oturumu yöneten MHP'li Meclis Başkanvekili Celal Adan, AKP'li Kaya'yı “Ahlak, ahlaksızlık gibi ifadeler Meclis'e de size de yakışmadı” diye uyardı. Kaya ise “Ahlaksızlık değil. Ahlaken ve siyaseten doğru bulmadığımı ifade ettim” dedi. İYİ Partili İsmail Ok, “Ahlaksızsın, Öcalan'ın televizyona çıkardınız, utanmazlar” diye bağırdı. İYİ Partili Ümit Dikbayır da “Top çevirme, sözünü geri al, kıvırma” diye itiraz etti. AKP Grup Başkanvekili Muhammet Akbaşoğlu da, “Grubumuz hakareti, yaralayıcı dili kabul etmez, az önce konuşan arkadaşımızın maksadı aşan ifadelerini de kabul etmiyoruz” dedi ve tartışma sona erdi.