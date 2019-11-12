Meclis’te bu da oldu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2020 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katıldı ve milletvekillerine sunum yaptı. Sağlık Bakanlığının sadece sağlık hizmetleri ve hizmet birimlerinin sayısının arttırılması konusunda değil, nitelikli sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi yönünde de büyük çaba harcadığını belirten Bakan Koca, ‘Bugün itibarıyla 928 hastane, 132 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 511 diyaliz merkezi, 15 Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi, 2 bin 840 acil yardım istasyonu, 7 bin 991 Aile Sağlığı Merkezi, 973 ilçe sağlık müdürlüğü ile toplum sağlığı merkezi ve 172 Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ile doğrudan hizmet vermektedir. Bu yolla, kaliteli ve özellikli sağlık hizmetleri ile ülkemizi uluslararası sağlık turizminin ve sağlık eğitiminin önemli bir destinasyonu haline getirme yönünde önemli bir adım daha atmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Aşı oranına ilişkin ise Koca şunları açıkladı:

“Aşı reddinin dünyada ve ülkemizde tartışıldığı bir dönemde, Sağlık Bakanlığı olarak önemli bir başarıya imza attık ve genişletilmiş bağışıklama programımız kapsamında aşı oranlarımızı yüzde 96'dan 98'e çıkardık. Yürüttüğümüz çalışmalarla, BCG aşısında oranımızı yüzde 93'ten, 96'ya; 5'li karma aşıda ise yüzde 96'dan 98'e yükselttik. Bildiğiniz gibi aşı, bulaşıcı hastalıklardan korunmada en etkili araçtır. Sadece bireyi korumaktan öte tüm toplumun sağlığı için de kilit rol oynamaktadır. Genişletilmiş bağışıklama programı çerçevesinde 13 antijen ile en geniş aşılama programı uygulayan ülkeler arasındayız. Nüfus büyüklüğüne oranla aşılama başarısında dünyadaki liderliğimizi korumaktayız.”

10 ŞEHİR HASTANESİ KURULDU

10 Şehir Hastanesini vatandaşlarla buluşturduklarının altını çizen Koca, ”3 yılda sağlık alanında hizmette kalite çıtasını yükselten 13 bin 423 yataklı 10 şehir hastanemizi vatandaşlarımızla buluşturduk. 14 bin 992 yatak kapasiteli 9 adet Kamu Özel İşbirliği Modeli şehir hastanesi için inşaatları devam ediyor. Genel Bütçe kaynaklarıyla 6 bin 100 yatak kapasiteli 3 şehir hastanesi için proje ihale ilanına çıkılmıştır.Yine Genel Bütçeden yapmayı planladığımız 6 bin 300 yatak kapasiteli 7 şehir hastanesi proje satın alma hazırlık aşamasındadır. 2023 hedefine yürüyen güçlü Türkiye'de Şehir hastanelerini sağlıkta gelinen ve hizmetin alınabildiği son nokta olarak planlıyoruz” dedi.

BÜROKRATLAR ALKIŞLADI

Bakan Koca, sunumunu bitirdikten sonra bürokratlar Bakan Koca’yı alkışladı. Bunun üzerine muhalefet milletvekilleri bürokratlara tepki gösterdi. Bakan Koca, bilgisi dışında bürokratları kendisini alkışladığını milletvekillerine söyledi.