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Meclis’te sıcak anlar: Dervişoğlu ile Bahçeli arasında ‘kayıtlı’ sohbet

Geçtiğimiz yıl Meclis'teki yemin töreninde, MHP lideri Bahçeli ile tokalaşma pozu "Bahçeli'nin elini öptü mü öpmedi mi?" tartışmasına konu olan İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu, bugün yine Bahçeli ile aynı karede görüntülendi. Dervişoğlu, Bahçeli'nin elini sıkıp bir süre sohbet etti. Bu anları ise MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal cep telefonu ile kaydetti.

Zekeriya ALBAYRAK
15:54 -
Haberler Gündem
Meclis’te sıcak anlar: Dervişoğlu ile Bahçeli arasında ‘kayıtlı’ sohbet

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkan Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

Meclis Genel Kurulu’nda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmeleri yapılıp, oylanacak.

FOTO:SÖZCÜ – Zekeriya Albayrak

MECLİS’TE SICAK ANLAR

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, genel kurul çalışmalarına katılan Devlet Bahçeli’nin elini sıkıp bir süre sohbet etti.

FOTO:SÖZCÜ -Zekeriya ALBAYRAK – Bahçeli ile Dervişoğlu tokalaşırken, Mehmet Haberal kayıttaydı…

Dervişoğlu ile Bahçeli’nin sohbetini ise MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal cep telefonu ile kaydetti.

YEMİN TÖRENİNDEKİ TOKALAŞMA TARTIŞMALARA KONU OLMUŞTU

24 Haziran 2018 seçimlerinin ardından TBMM’deki yemin töreninde, o dönem İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı olan Müsavat Dervişoğlu ile MHP lideri Devlet Bahçeli’nin tokalaşması tartışma konusu olmuştu.

FOTO:DHA – Müsavat Dervişoğlu’nun 2018’de TBMM’deki yemin töreninde MHP lideri Bahçeli’nin yanına giderek tokalaşması sosyal medyada “Dervişoğlu, Bahçeli’nin elini öptü” diye yorumlanmıştı.

Tokalaşma için “Dervişoğlu, Bahçeli’nin elini öptü” iddiası ortaya atılmış, Dervişoğlu ise el öpmediğini belirtip “Bahçeli, kürsüye çıkan her milletvekilimizi alkışladı. Bu, İYİ Parti ve bizler için söylediklerinin tekzibi anlamına gelen bir davranıştır. Bu şartlar altında uzatılan eli geri çeviremezsiniz.” demişti.

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